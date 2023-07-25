"برشلونة" يوافق على انتقال كيسي إلى يوفنتوس

وافق نادي برشلونة، على عرض يوفنتوس، بشأن الحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف الفريق الكتالوني.



ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد توصل برشلونة ويوفنتوس إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال الإيفواري فرانك كيسي إلى السيدة العجوز في الصيف الحالي.



وأشارت إلى أن الصيغة النهائية للصفقة تشير إلى انتقال كيسي إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عام، مع إلزامية الشراء في صيف 2024 بمقابل يتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يحاول الآن، الاتفاق على الشروط الشخصية للعقد مع فرانك كيسي لحسم الصفقة بشكل نهائي.



يذكر أن برشلونة يحتاج للتحلص من عدة لاعبين هذا الصيف، كي ينجح في قيد الصفقات الجديدة واللاعبين الذين وقعوا على عقود جديدة مع النادي.