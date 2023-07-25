حركة الجهاد الاسلامي تنعي شهـداء نابلـس وتؤكد أن دمائهم تُسعر وقود المواجهة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، ثلة من الشهداء المقاومين الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب بوابة الطور في محافظة نابلس المحتلة فجر اليوم، وهم:

▪ الشهيـد البطـل: سعـد ماهـر الخـراز (43 عامـاً)

▪ الشهيـد البطـل: منتصـر بهجـت علـي سلامـة (33 عامـاً)

▪ الشهيـد البطـل: نـور الديـن تيسيـر العارضـة (32 عامـاً)

وأكدت أن استشهاد الأبطال يزيد من صلابة مقاومتنا وعزمها على مواصلة درب الاشتباك، وإن دم الشهداء يسعر وقود المواجهة، وأن لدى المقاتلين الشجعان ما يشفي صدور شعبنا وينتقم لهذه الدماء الطاهرة.

وعزت الحركة عوائل الشهداء الكرام في نابلس جبل النار، ونجدد عهدنا أمام الشهداء باستمرار نهجهم وتحقيق وصاياهم، ونهيب بجماهير شعبنا إلى مزيد من الوحدة واحتضان المقاومين الذين يتصدون للعدوان المستمر بحق أرضنا ومقدساتنا.