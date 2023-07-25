قفزة كبيرة على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الآن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:04 م
25 يوليو 2023
قفزة كبيرة على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الآن
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قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، إلى 3. 72 شيكلاً بعد أن كان صباح اليوم 3.60 شيكلاً.

وأرجع مختصون في الشأن المالي والاقتصادي انخفاض الشيكل أمام الدولار الأمريكي إلى التظاهرات المستمرة في الكيان الصهيوني احتجاجاً على خطة اضعاف القضاء.

وأشار المختصون إلى أن الشيكل سيشهد مزيداً من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

الدولار مقتابل الشيقل.PNG
 

وإليكم سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الشيكل الإسرائيلي في هذه الأثناء:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.72 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.24 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.10 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

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