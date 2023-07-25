3 مشروبات تساعد في ضبط مستويات ضغط الدم



يعاني كثير من الأشخاص باضطرابات في مستويات الدم، ويعد الحفاظ على مستويات ضغط الدم أمراً ضرورياً للصحة العامة للإنسان، لذلك اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة نشط يمكن أن يساعد دمج بعض المشروبات في روتينك في التحكم في ضغط الدم، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تقدم لكم في هذا المقال بعض المشروبات التي تساعدك في التحكم بمستويات ضغط الدم.

3مشروبات للتحكم في مستويات ضغط الدم

فيما يلي 3 مشروبات لذيذة ومنعشة يمكن أن تكون مفيدة للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية.

1. الكركديه

ثبت أن الكركديه، المصنوع من بتلات زهرة الكركديه المجففة، له تأثيرات في خفض ضغط الدم. يحتوي هذا المشروب القرمزي النابض بالحياة على مركبات نشطة بيولوجيًا، بما في ذلك الأنثوسيانين والفلافونويد، والتي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل ارتفاع ضغط الدم. تشير الدراسات إلى أن تناول الكركديه بانتظام قد يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

2. عصير البنجر

عصير البنجر هو مصدر طبيعي للنترات، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم، تتحول النترات إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يعزز توسع الأوعية ويحسن تدفق الدم.

تشير الأبحاث إلى أن شرب عصير البنجر بانتظام قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عصير الشمندر غني بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة مثل البيتالين، والتي تساهم في فوائدها القلبية الوعائية المحتملة،ادمج كوبًا من عصير الشمندر الطازج في روتينك لدعم ضغط الدم الصحي.

3. العصائر الخضراء

يمكن أن تكون العصائر الخضراء المليئة بالخضراوات الورقية مثل السبانخ أو اللفت أو السلق السويسري إضافة رائعة لنظام غذائي صديق لضغط الدم، هذه الخضرة هي مصادر ممتازة للبوتاسيوم، وهو معدن معروف بقدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم، يساعد البوتاسيوم على موازنة تأثيرات الصوديوم في الجسم ويعزز إفراز الصوديوم الزائد عن طريق البول، يمكن أن يوفر تضمين عصير أخضر في روتينك اليومي طريقة غنية بالمغذيات ومرطبة للتحكم في مستويات ضغط الدم.

في حين أن هذه المشروبات يمكن أن تسهم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، فمن الضروري اتباع نهج شامل لإدارة ارتفاع ضغط الدم، يوصى باستشارة أخصائي رعاية صحية أو اختصاصي تغذية مسجّل لتحديد أنسب التعديلات في النظام الغذائي ونمط الحياة لاحتياجاتك الخاصة، من خلال دمج هذه المشروبات المنعشة والمغذية في روتينك، يمكنك اتخاذ خطوة لذيذة نحو إدارة أفضل لضغط الدم.