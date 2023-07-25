متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2023 في فلسطين موعد العام الدراسي الجديد في غزة

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2023 في فلسطين، تبقى نحو شهر على بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين لعام 2023- 2024، إذ يبدأ الطلبة وذويهم التحضير لبدء العام الدراسي بشراء مستلزمات الدراسة من كتب وقرطاسية وزي مدرسي والكثير من المتطلبات التي يحتاجها الطلبة للبدء بأول بالعام الدراسي الجديد بشكل سليم، وفي هذا الصدد يبحث الآلاف من ذوي الطلبة عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في فلسطين، ليتجهزوا له جيداً على جميع الأصعدة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023-2024

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023-2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم بفلسطين، اليوم السبت 22-7-2023، عن دوام الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وأكدت الوزارة في بيان لها، دوام العام الدراسي الجديد سيعود لنظام الفصلين، مشيرًا إلى أن دوام الطلبة يبدأ في التاسع عشر من آب المقبل، ويرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2023 في فلسطين، في هذه المقالة.

متى يبدأ الفصل الدراسي الجديد 2023-2024 في غزة والضفة

متى يبدأ الفصل الدراسي الجديد 2023-2024 في غزة والضفة، أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحا مهما للطلاب و أولياء الأمور بخصوص الدوام المدرسي للعام 2023 /2024، أبرزها أنه تم ألغاء نظام 4 فصول والعودة الى نظام القديم فصلين مع الدوام المدرسي، وأنّ بداية دوام المعلمين الإداري (الضفة الغربية) سيكون الثلاثاء 15/8/2023 ، وبداية دوام الطلاب السبت و الأحد 19+20 /8 /2023 ، وأن بداية امتحانات نهاية الفصل الأول 19/12/2023، وتبدأ عطلة نهاية الفصل الأول 5/1/2024 - 13/1/2024 .

موعد بداية العام الدراسي الجديد في غزة 2023-2024

موعد بداية العام الدراسي الجديد في غزة 2023-2024، بخصوص الدوام المدرسي لطلاب قطاع غزة، أما بخصوص دوام المعلمين الإداري سيكون الأربعاء 23/8/2023، دوام الطلاب سيكون يوم السبت 26/8/2023، وإلى هنا نختم مقالتنا لاتي حملت عنوان: متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2023 في فلسطين، موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023-2024، ومتى يبدأ الفصل الدراسي الجديد 2023-2024 في غزة والضفة، موعد بداية العام الدراسي الجديد في غزة 2023-2024.