القبائل والعشائر تطالب بخطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال

أكدت القبائل والعشائر في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 25/7/2023، أن اجتماع القاهرة القادم يمثل الفرصة الأخيرة وعلى الأمناء أن يتفقوا على خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال وترتيب البيت الفلسطيني ولسنا بحاجة لمزيد من الحوارات.

وطالبت القبائل والعشائر، في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الذي تعقده القبائل والعشائر المطالب بخطة شاملة لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية، بالاتفاق الفوري يوم الثلاثين من الشهر الجاري على خطة وطنية شاملة لمحاربة حكومة المستوطنين الفاشية واعتماد كل السبل المتاحة.

ودعت القبائل والعشائر، المجموع الفلسطيني للوقوف خلف المقاومة في الضفة ودعمها مطلقا والتوقف من أجهزة السلطة عن الاعتقال السياسي.

وأكدت، على أننا حركة تحرر وطني نعمل بكل جد وتفان من أجل تحرير كامل ترابنا الفلسطيني دون الالتفاف إلى شرعيات وهمية.

وأعلنت عن تشكيل التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية ليأخذ دوره في العمل لإنجاز وحدة فلسطينية حقيقية تحقق الشراكة الوطنية.

وطالبوا، بالشروع الفوري في تشكيل مجلس وطني فلسطيني جامع خلال الانتخابات في الداخل والخارج وتكون العشائر الفلسطينية مكونا رئيسيا فيه.

كما طالبوا الأمناء بالإعلان عن تشكيل قيادة وطنية موحدة تنفيذا للاتفاقات الوطنية التي وافق عليها جميع مكونات شعبنا، حاثين الإخوة والأشقاء في مصر بالإعلان الصريح عمن يعيق تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه دون مجاملة لأحد من الأطراف.

