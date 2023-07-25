بالصور رسمياً: أسماء شهداء مجزرة نابلس

أعلن الارتباط الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 25/7/2023، عن أسماء الشهداء الذين ارتقوا على بوابة الطور بنابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد الارتباط أن الشهداء هم: سعد ماهر الخراز ، منتصر سلامة، ونور العارضة، وجميعهم من سكان مدينة نابلس.

والشهيد سعد الخراز هو نجل القيادي في حماس بمدينة نابلس وأحد مبعدي مرج الزهور الشيخ ماهر الخراز، و هو أسير محرر، ورُزق بمولود قبل شهر، وكان رئيساً للمؤتمر العام لمجلس الطلبة عن الكتلة الإسلامية في 2005-2006 بجامعة النجاح.

واغتالت قوة خاصة "إسرائيلية" ثلاثة شبّان واحتجزت جثامينهم، صباح اليوم، بعد أن أطلقت النار على مركبتهم قرب بوابة الطور في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.



