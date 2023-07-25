بالصور رسمياً: أسماء شهداء مجزرة نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:06 م
25 يوليو 2023
اغتيال.jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أعلن الارتباط الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 25/7/2023، عن أسماء الشهداء الذين ارتقوا على بوابة الطور بنابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد الارتباط أن الشهداء هم: سعد ماهر الخراز ، منتصر سلامة، ونور العارضة، وجميعهم من سكان مدينة نابلس.

والشهيد سعد الخراز هو نجل القيادي في حماس بمدينة نابلس وأحد مبعدي مرج الزهور الشيخ ماهر الخراز، و هو أسير محرر، ورُزق بمولود قبل شهر، وكان رئيساً للمؤتمر العام لمجلس الطلبة عن الكتلة الإسلامية في 2005-2006 بجامعة النجاح.

واغتالت قوة خاصة "إسرائيلية" ثلاثة شبّان واحتجزت جثامينهم، صباح اليوم، بعد أن أطلقت النار على مركبتهم قرب بوابة الطور في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية. 

WhatsApp Image 2023-07-25 at 12.34.41 PM.jpeg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات