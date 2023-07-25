وفد الجهاد يتفقد نقاط الرباط ويشيد بالمجاهدين في جنين

تفقد وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - محافظة جنين بالضفة المحتلة، نقاط رباط المقاومين والمقاتلين من سرايا القدس - كتيبة جنين، وذلك أمس الاثنين في مخيم جنين.

وضم وفد الحركة عدداً من الأخوة المحررين وعلى رأسهم الشيخ المجاهد خالد أبو زينة "أبو صالح" أحد أبرز قيادات الحركة في الضفة الغربية، حيث تفقدوا المقاومين والاطمئنان عليهم ورفع معنوياتهم والتأكيد على دورهم المهم في حماية المخيم والدفاع عن أهله.

وقال القيادي أبو صالح، إن الهدف من زيارة نقاط رباط المقاتلين من كتيبة جنين لرفع معنوياتهم والوقوف إلى جانبهم، وحثهم على الاستعداد التام لأي طارئ، في ظل العدوان الصهيوني السافر بحق الإنسان والأرض والشجر والحجر.

وأكد القيادي أبو زينة أن مقاتلي الكتيبة والمخيم كانوا ولا زالوا العين الساهرة لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني وأنهم في خط الدفاع الأول وقد سطروا معارك بطولية مشهودة، مترحماً على أرواح شهدائنا الأبرار الذين سبقونا إلى الجنان مقبلين غير مدبرين.

وبعث أحد أعضاء الوفد برسالة وفاء من الحاضنة الشعبية للمقاومين والمرابطين من سرايا القدس – كتيبة جنين، مؤكداً أن أبناء شعبنا في خندق واحد مع المقاومين، داعياً لهم بالحفظ والرعاية وأن يجمعهم الله في ساحات المسجد الأقصى فاتحين محررين.

وتأتي هذه الزيارة من حركة الجهاد الإسلامي في خطوة تكريمية للمقاتلين الذين أبلوا بلاءً حسناً في معركة "بأس جنين"، والتصدي لقوات الاحتلال وإفشال عدوانه على أهلنا في مخيم جنين، وفي ظل التهديدات ومحاولات النيل من المقاومين والحاضنة الشعبية.