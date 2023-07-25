القيادي الأخرس يدعو المقاومين لأخذ الحيطة والحذر من أي معلومات مغلوطة أو كمين "إسرائيلي"

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ ماهر الأخرس، اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، أن اغتيال قوة من جيش الاحتلال للشبان الفلسطينيين الثلاثة بدم بارد بمنطقة الطور في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، يؤكد أنه يسعى لإنهاء المقاومة.

وقال القيادي الأخرس في مداخلة لقناة "فلسطين اليوم" الفضائية: إن المقاومين يواجهون أقوى قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط ونطالبهم بنصب الكمائن لقوات الاحتلال والاستعداد لأي مباغتة إسرائيلية".

وجدد التأكيد على أن الاحتلال غدّار لم يلتزم بأي اتفاق، والآن سيغدر بمناطق الضفة ويمكن أن تطال جرائمه أجهزة أمن السلطة إلى جانب المقاومين.

ودعا القيادي الأخرس، المقاومين لأخذ الحيطة والحذر من أي معلومات مغلوطة أو أي كمين "إسرائيلي" وإعداد العدة لمواجهته.

واغتالت قوة خاصة "إسرائيلية" ثلاثة شبّان واحتجزت جثامينهم، صباح اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، بعدما أطلقت النار على مركبتهم قرب بوابة الطور في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيانٍ له: "إن قوة خاصة قتلت 3 شبّان قرب بوابة الطور في مدينة نابلس".