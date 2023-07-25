المدلل: جريمة نابلس رسالة للسلطة أن السلام الذي يريده الاحتلال هو الدم والقتل

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور أحمد المدلل، اليوم الثلاثاء 25/7/2023، أن عملية الاغتيال الجبانة لثلاثة من المقاومين في نابلس بالضفة المحتلة، جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الصهيوني الذي يحاول قادته أن يهربوا من أزماتهم الغارقين فيها على حساب الدم الفلسطيني.

شدد المدلل، على أن ما يرتكبه الاحتلال من جرائم وسفك لدمائنا لن يثني عزيمة المقاومة ولن يكسر إرادة الفلسطينيين عن مواصلة جهادهم ومقاومتهم، بل يزيد الفلسطينيين إصراراً على التشبث بخيار المقاومة فدماء الشهداء غالية ولا تذهب هدراً.

وقال المدلل:" إنها رسالة صهيونية معمدة بدم الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية ينبغي عليها أن تدركها، أن اعتقال المجاهدين وملاحقتهم يدفع الاحتلال لارتكاب جرائمه التي لم تتوقف ضد أبناء شعبنا."

واعتبر المدلل، رسالة الاحتلال الصباحية للسلطة أن السلام الذي يريده الاحتلال هو سلام الدم وقتل الفلسطينيين وتصفية المقاومة لينفذ المتطرفون الصهاينة أجنداتهم بإقامة "إسرائيل اليهودية" وتهويد المسجد الأقصى وهم يجهزون أنفسهم لمسيرة أعلام حاشدة لاقتحام الأقصى.

وشدد على أن المطلوب من السلطة الفلسطينية أن توقف جريمتها التي تتماهى مع جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا باعتقال المقاومين، وأن تتحلل من جريمة التنسيق الأمني واتفاقية "أوسلو" التي لم تجلب إلا مزيداً من الدمار والقتل والاستيطان والاعتقالات والحصار.