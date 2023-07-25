الزراعة تكشف عن سبب تنظيم استيراد السمك المصري الطازج إلى غزة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة م. أدهم البسيوني، اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن منع وتقنين استيراد الأسماك المصرية الطازجة إلى قطاع غزة.

وأوضح البسيوني في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،أنّ الوزارة لم تمنع استيراد الأسماك المصرية الطازجة، وإنما نظمت عملية إدخالها، بهدف حماية المنتج المحلي، وعدم إغراق الأسواق الغزية بالمنتج المصري الذي قد يؤدي إلى انخفاض كبير على الأسعار يؤثر بالسلب على الصياد الفلسطيني.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف أيضاً من قرارها إلى إدخال الأنواع غير الموجودة في الأسواق المحلية، والمتوفرة التي تشهد عجزاً ولا تكفي احتياجات المستهلك.

وقال: "أي تاجر يرغب باستيراد السمك المصري، عليه التوجه إلى وزارة الزراعة وشرح أصناف الأسماك التي ينوي إدخالها، ثم الحصول على تصريح لإتمام العملية".

ونوه إلى أن عملية استيراد الأسماك المصرية مستمرة ولم تتوقف، لكنّ ما يحدث هو نوع من ضبط السوق المحلي، حتى لا يتضرر الصياد الفلسطيني، لافتاً إلى أن عملية تنظيم استيراد الأسماك من الجانب المصري ستبقى مستمرة؛ لأن الوزارة تولي اهتماماً للمنتج المحلي الذي يشهد ذروته هذه الفترة".

وبدأت أزمة استيراد السمك المصري الطازج إلى غزة منذ ما يُقارب من عشرين يوماً عقب إضراب الصيادين عن العمل، احتجاجاً على تدني أسعار السمك المحلي بسبب استيراد كميات كبيرة من مصر، ما دفع الثروة السمكية إلى إصدار قرار بتنظيم استيراد السمك المصري واقتصاره على عدة أصناف.

ووفق وسائل إعلام محلية، يستورد قطاع غزة من مصر سنوياً نحو 1200 طن من الأسماك الطازجة، تشكل المستزرعة منها نحو 70% و30% للأسماك البحرية.

ويتم تسويق جزء من هذه الكميات في الضفة الغربية المحتلة من خلال سبع شركات تعمل في هذا المجال، وتشحن أسبوعياً نحو عشرة أطنان.



