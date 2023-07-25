يشكي كثير من الأشخاص بآلام شديدة في المعدة وقد يُرجع الأسباب لوجود جرثومة في المعدة وتسمى بعدوى بكتيريا الملوية البوابية، وقد لا تظهر عليك أي علامات أو أعراض عند الإصابة بها ولكن يمكن أن تؤدي إلى القرحة الهضمية والتهاب المعدة وحتى أنواع معينة من سرطان المعدة، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تقدم لكم في هذا المقال أعراض جرثومة المعدة وطرق الوقاية منها.

ما هي جرثومة المعدة؟

هي بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وهي المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك القرحة، حيث أن وجود الجرثومة أحد مسببات القرحة وليس العكس، كما يبقى الشخص مصاب بالعدوى ما لم يخضع للعلاج.

أسباب إصابة:

تنتقل للإنسان عن طريق الأطعمة، أو المياه والأواني غير النظيفة، أو الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركة الأواني معه.

عوامل الخطورة:

• العيش مع شخص مصاب بالجرثومة.

• قلة توفر المياه النظيفة المعقمة.

• العيش في بلدان نامية ومزدحمة.

الأعراض:

• غثيان أو قيء.

• الانتفاخ.

• التجشؤ.

• ألم في البطن.

• حرقة في المعدة.

• نقص الشهية.

متى تجب رؤية الطبيب:

عند مواجهة الأعراض التالية:

• ألم شديد في البطن ومستمر.

• ظهور الدم في القيء.

• تلون البراز باللون الأسود، أو ظهور الدم فيه.

• فقدان الوزن غير المبرر.

المضاعفات:

• التهاب بطانة المعدة.

• قرحة المعدة.

• النزيف الداخلي.

• سرطان المعدة.

التشخيص:

• اختبار التنفس بعد تناول مادة اليوريا، وذلك عن طريق النفخ في البالون.

• التحاليل المخبرية: فحص البراز.

• المنظار وأخذ عينة من جدار المعدة.

لا تفيد تحاليل الدم في عملية العلاج ولا القرار الطبي للطبيب.

العلاج:

• المضادات الحيوية.

• مثبطات مضخة البروتون.

• مثبطات إفراز الحمض مثبطات مستقبلات (H2 )

الوقاية:

• غسل اليدين بعد استخدام الحمام، وقبل إعداد وتناول الطعام.

• الحرص على تعقيم المياه وخصوصًا مياه الآبار.

• الحرص على غسل الخضروات والفواكه جيدًا.

• تجنب مشاركة الأواني أثناء الأكل والشرب.