موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية يوليو 2023، يترقب المواطنين الغزيين موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعي نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها غزة؛ نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، الذي أدى إلى شلل في كل مناحي الحياة، حتى باتت دفعات الشؤون الاجتماعية هي مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر التي عانت من ويلات الفقر.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية يوليو 2023

بعد تأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية يتساءل الغزيين عناوين البحث عبر محركات بحث "جوجل"، حيث يتساءل المنتفعون والأسر المحتاجة في قطاع غزة حول موعد صرف مخصصات الشؤون، خاصة بعد تأخر صرفها ،وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم في هذه المقالة للحديث عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يوليو 2023

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2023

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2023، ومخصصات الشؤون الاجتماعية اخباره تلقى أهمية واسعة وكبيرة لدى سكان قطاع غزة بسبب الوضع المعيشي الصعب.

فقد أعلن مؤخراً وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، عن انتهاء كافة إجراءات صرف شيكات الشؤون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعملية صرفها ستكون قبل نهاية الشهر الجاري يوليو 2023

ويبلغ عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية يوليو 2023

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يُسهم بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.

ويشار إلى أن أخر دفعة تم صرفها لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، كانت نهاية شهر رمضان المبارك 2023م.

ويذكر أن الوزارة ملزمة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربع دفعات في كل عام -معدل كل 3 شهور-، وكان من المفترض صرفها نهاية شهر 6 لهذا العام.