الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله في بيت حنينا بالقدس

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 25/7/2023، مواطناً على هدم منزله، فيما هدمت منشآت زراعية في القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات أجبرت المواطن محمد السعود على هدم منزله في بيت حنينا، الذي يقطنه هو وعائلته المكونة من 5 أفراد، وذلك تجنباً لتكاليف الهدم الباهظة.

وأشارت المصادر إلى أن المنزل قائم منذ عدة سنوات، والعائلة تتخوف من هدم منزلين آخرين يمتلكانهما، بحجة عدم الترخيص.

فيما هدمت قوات الاحتلال منشآت زراعية متمثلة في "بركسات"، وحظائر أغنام، واقتلعت أشجار زيتون تعود ملكيتها لعائلة السعيدي، وعائلات أخرى من العيسوية.

وفي الأغوار الشمالية، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جرار زراعي للمواطن حمادة تحسين صوافطة، ومركبة تعود للمواطن إبرهيم توفيق صوافطة.