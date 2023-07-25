الجهاد: ارتقاء الشهداء يفتح الطريق أمام المزيد من الاستعداد للتضحية والعمل الفدائي المقاوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 25/7/2023، أن ارتقاء الشهداء يفتح الطريق أمام المزيد من الاستعداد للتضحية والعمل الفدائي المقاوم، فدماء الشهداء على الدوام هي التي تشعل روح الجهاد والمقاومة وتملأ صدور شعبنا إصرارًا على مواصلة هذا النهج دونما أي تراجع أو تردد.

وقال بيان صحفي صـادر عــن الناطـق باسـم حركـة الجهـاد الإسلامي أ. طــارق سلمــي:" رحم الله شهداء شعبنا من أبطال المقاومة البواسل الذين تخضبت أرض نابلس بدمائهم الزكيّة. "

واغتالت قوة خاصة "إسرائيلية" ثلاثة شبّان واحتجزت جثامينهم، صباح اليوم، بعدما أطلقت النار على مركبتهم قرب بوابة الطور في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأضاف سلمي:" إننا أمام ارتقاء الشهداء ، نعلن أن مستقبل شعبنا يكتب بهذا المداد الطاهر من الدم النازف الذي يبقى شاهداً على حيوية الشعب الفلسطيني وإرادته وعزمه على تحرير أرضه وطرد هذا العدو عن كل شبر فيها. "

وشدد على أن الشعب الفلسطينية والمقاومة لن يتخلوا عن دورهم في مقاتلة العدو الصهيوني، وسيبقى هذا السلاح المقدس بيد المجاهدين والمناضلين والمقاومين مصوبا نحو صدر العدو ورأسه .

وحيا ثوار شعبنا ومقاومته ، ولكتائب السرايا وكل أذرع المقاومة ، التي تواصل عملها الفدائي رغم كل الظروف القاسية والصعبة .