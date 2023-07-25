راصد جوي يوضح سبب تأثير الموجة الحارة على فلسطين وموعد انحسارها

قال الراصد الجوي ليث العلامي: إنه للأسبوع الثالث على التوالي، تسيطر كتلة هوائية أكثر حرارة من المعتاد على عموم المنطقة بما فيها فلسطين.

وأوضح الراصد العلامي في تصريح صحفي: أن كتلة هوائية صحراوية من شبه الجزيرة العربية اندفعت وشكّلت فوق المنطقة ما يعرف بـالقبة الحرارية.

وتوقع العلامي، أن تبقى البلاد خلال الأيام المقبلة، تحت تأثير هذه الموجة الحارة مع توقعات بمزيد من الارتفاعات الطفيفة على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتسود أجواء صيفية حارة بشكل لافت في عموم المحافظات نهاراً، تكون لاهبة في أريحا والأغوار والنقب، وحارة رطبة على امتداد السواحل والسهول.

وليلا، يكون الطقس ما بين دافئ إلى مُعتدل بحسب تضاريس كل منطقة.

في حين بدأت تظهر مؤشرات عبر الخرائط الجوية تُبشر باحتمالية تراجع تأثير هذه الموجة الحارة بشكلٍ تدريجي مع بداية الأسبوع القادم، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وصولاً لمعدلاتها الطبيعية المعتادة.

وأوضح العلامي: إلى ذلك الحين يستمر التنبيه والتوصية بتجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل والمياه، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.