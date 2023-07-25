7 مواطنين من أهالي أسرى قطاع غزة يتوجهون لزيارة 4 من أبنائهم في سجن بئر السبع

توجه فجر اليوم الثلاثاء 25/7/2023 ، "7" مواطنين من أهالي أسرى قطاع غزة لزيارة 4 من أبنائهم في سجن بئر السبع.

وتواصل سلطات الاحتلال منع نحو 90 أسيرًا ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي من زيارة أبنائهم في السجون منذ سنوات.

ويعتقل الاحتلال في سجونه 200 مواطن من قطاع غزة، بينهم 26 محكومًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، و31 مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا بشكل متواصل.

يقبع في سجون الاحتلال نحو 5 آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم 160 طفلًا، و29 أسيرة، ونحو ألف معتقل إداري، فيما استشهد 236 أسيرًا نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.

