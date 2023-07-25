إيران: اعتقال خلية تابعة للموساد تخطط لتفجيرات خلال احتفالات "عاشوراء"

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اعتقال عناصر شبكة إرهابية صهيونية كبيرة بحوزتها 43 قنبلة، حيث كان الإرهابيون يخططون لتنفيذ العديد من الأعمال التخريبية عشية شهر محرم، بما في ذلك تنفيذ عملية تفجير قرب ضريح الشهيد الحاج قاسم سليماني.

وقالت وزارة الأمن في بيان لها، أنه تم التعرف على عناصر الشبكة الإرهابية الواسعة الذين كانوا يعتزمون تنفيذ العديد من الأعمال التخريبية في محافظات طهران وكرمان وأصفهان وكهكيلويه وبوير أحمد وكردستان ومازندران من قبل أجهزة الأمن في المحافظات المذكورة.

وأضاف البيان: خطط أعضاء هذه الشبكة المرتبطين بجهاز الموساد الصهيوني عبر مراكز إرهابية موجودة في الدنمارك وهولندا ومدعومين مالياً وتقنیاً من قبل الكيان الصهيوني، لتنفيذ عدة عمليات إرهابية في المحافظات المذكورة عشية شهر محرم.

وتابع بيان وزارة الأمن ، من العمليات التي كان الإرهابيون يخططون لها تفجيراً في موقع ضريح المجاهد الفريق الحاج قاسم سليماني، وكذلك تفجير بعض مراكز التجمعات الشعبية ومحطات التعبئة بالوقود ، وكذلك تفجير أبراج الكهرباء ومحطات الغاز لتعطيل توفير الاحتياجات المحلية والتصديرية وغيرها من الأهداف المماثلة، كما تم اكتشاف وإبطال 43 قنبلة ذات قدرة تدميرية عالية وقدرات تحكم عن بعدما كانت بحوزة الإرهابيين.

وتابع قائلا : من بين القنابل المذكورة أعلاه ، هناك 20 قنبلة ذات خصائص إطلاق ، تم إعدادها بقصد استخدامها ضد الهيئات والمواكب الحسينية، بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط الهياكل المعدنية للمتفجرات المختلفة ، والصواعق ذات الصلة ، والعديد من المواد الكيميائية الصناعية والسلائف المتفجرة ، والأطقم الإلكترونية ، وأجهزة التحكم عن بعد لتوجيه الانفجار من مسافة ، وقداحات التفجير، ومسدسات وبنادق الصيد وكميات كبيرة من الأسلحة الباردة والأدوات المستخدمة فقط في أعمال الشغب في أوكار الشبكة الإرهابية.

