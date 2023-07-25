زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط تركيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً بلغت شدته 5.7 درجة هز وسط تركيا اليوم الثلاثاء 25/7/2023.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا ارتفع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن تركيا تعرضت لـ9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش فجر 6 فبراير الجاري.

وقد ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية قونية وسط تركيا، عصر الجمعة.