مسؤول صهيوني سابق يحذر من حرب أهلية في "إسرائيل"

حذر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، من أن "إسرائيل" في طريقها إلى "حرب أهلية" بعد مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية.

وقال أولمرت للقناة 4 البريطانية، "هناك تهديد، إنه تهديد جدي للغاية، كما لم يحدث أبدا من قبل، ونحن في طريقنا إلى حرب أهلية".

ورداً على سؤال إن كان يعني كلمة "حرب أهلية"، قال: "نعم، أعني العصيان المدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء وطاعة جزء كبير من السكان لحكومة ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية".

وأضاف أولمرت: "لقد قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية، وهذا ليس شيئًا يمكننا قبوله أو يمكننا تحمله".