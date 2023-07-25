تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
27° - 22°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.99
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.58
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
لحظة وقوع الاشتباك بين المقاومين وقوات الاحتلال قبل اغتيالهم في نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:06 ص
25 يوليو 2023
متعلقات
بالفيديو : تفاصيل إعدام الاحتلال للشاب فوزي مخالفة في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس
08:15 ص
بالفيديو
الاحتلال يغتال 3 شبان في نابلس
08:01 ص
جيش الاحتلال يزعُم اعتقال 3 شبان من بيت لحم بذريعة تنفيذ عملية طعن بالقدس المحتلة
09:54 ص
قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدّة في نابلس واندلاع مواجهات
08:11 ص
عاجل