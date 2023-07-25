بالفيديو لحظة وقوع الاشتباك بين المقاومين وقوات الاحتلال قبل اغتيالهم في نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:06 ص
25 يوليو 2023
اغتيال.jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات