محدث بالفيديو والصور الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين في نابلس

اغتالت قوة خاصة "إسرائيلية" ثلاثة شبّان صباح اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، بعدما أطلقت النار على مركبتهم قرب بوابة الطور في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيانٍ له: "إن قوة خاصة قتلت 3 شبّان قرب بوابة الطور في مدينة نابلس".

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل: "تحركت سياراتنا للموقع لكن تم منعها، وأجرينا اتصالات مع الصليب الأحمر ولكن سياراتنا عوملت بشكل عنجهي ومنعنا من الوصول، وحتى الآن لا يوجد تفاصيل مؤكدة ودقيقة وحتى عددهم غير مؤكد باستثناء ما أعلن عنه الطرف الآخر بأنهم ثلاثة شبان".

يتبع..









