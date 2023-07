الهلال السعودي يُقدم عرضاً فلكياً للتعاقد مع مبابي

قدّم نادي الهلال السعودي عرضاً قياسياً للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وسبق أن أكدت تقارير صحفية أن الهلال عرض 200 مليون يورو على باريس لضم مبابي، مع حصول اللاعب على راتب إجمالي يبلغ 400 مليون يورو خلال موسمين.

لكن فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فجر مفاجأة بشأن "عرض الهلال الرسمي".

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "الهلال قدم عرضاً رسمياً لباريس بمقابل قياسي يبلغ 300 مليون يورو، وحتى الآن لم تجر أي محادثات مع اللاعب".

وأضاف: "سيعرض الهلال على مبابي راتبا قياسيا عالميا حتى لو وافق اللاعب الفرنسي على اللعب في السعودية لمدة موسم واحد فقط".

وأتم: "لكن لا يزال سان جيرمان مقتنعا بأن مبابي وافق بالفعل على الشروط الشخصية لعقده مع ريال مدريد في 2024".

ويعيش مبابي فترة صعبة بسبب استبعاده من معسكر باريس الإعدادي، من أجل الضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده، والتخلي عن مكافأة الولاء للموسم الجديد، بالإضافة إلى تهديده بالبقاء في المدرجات لمدة عام.

يذكر أن انتقال نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو يعد أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

More on exclusive Al Hilal-Mbappé story revealed today 🔵🇸🇦



PSG, obviously accepting €300m bid… but no talks with player as of now.



Al Hilal will offer Mbappé world record salary — even if just for one season.



PSG feel Kylian’s agreement with Real Madrid for 2024 is sealed. pic.twitter.com/pZvXBKKN7E