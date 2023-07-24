راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الهوائية الحارة في فلسطين

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين24/7/2023م، عن موعد انحسار الموجة الحارة التى تضرب فلسطين منذ 3 أسابيع.

وقال العلامي عبر حسابه في "فيس بوك":" بدء انحسار الموجة الحارة والقبة الحرارية الأسبوع المقبل، حيث سيتواصل ارتفاع دراجات الحرارة حتى الجمعة المقبل قبل انحسار الموجة".

وكان العلامي، أكد خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في وقت سابق:" إن الحالة الجوية في فلسطين ستشهد اشتداد في تأثير الموجة الهوائية الحارة التي تتأثر بها البلاد منذ أكثر من أسبوعين يصاحبها( اشتداد الموجة) ارتفاع جديد على درجات الحرارة".

وبين أن الموجة الهوائية الحارة التي من المتوقع أن يستمر تأثيرها حتى نهاية الشهر الجاري سيستمر اشتدادها بدءا من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل تصل خلال هذه الأيام الثلاثة درجات الحرارة في بعض المناطق الفلسطينية لحدود الـ36 درجة مئوية أي زيادة على معدلها خلال الموجة من1 إلى 6 درجات.