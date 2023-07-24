سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم-أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

وواصل سعر الدولار اليوم في مصر استقراره مقابل الجنيه، وعادت البنوك للعمل اليوم، بعد إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.

ويطرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، العطاء الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يوما، والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يوما.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليار في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ17 مليار جنيه في 23 أبريل/نيسان 2024.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

كان استطلاع لرويترز أظهر أن نمو الاقتصاد المصري سيكون بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، في حين سيتراجع الجنيه أكثر قليلا من التوقعات السابقة.

وتعاني مصر منذ فترة طويلة من نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون، على الرغم من أن الاقتصاد يواصل تحقيق نمو مطرد في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية.

وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته "رويترز"، في الفترة من 10 إلى 18 يوليو/تموز وشمل 13 اقتصاديا، عند 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل/نيسان بتحقيق نمو 4.5%.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

كما توقع الاستطلاع أن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8%.

وأشار تقرير رويترز إلى أن متوسط التوقعات في المسح أشارت إلى تراجع الجنيه إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام، أقل بقليل من توقعات سابقة بانخفاضه إلى 34 جنيها.

وتوقع اقتصاديون انخفاض الجنيه إلى 36.95 مقابل الدولار بحلول نهاية 2024 وإلى 38.90 في العام التالي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

وفقدت العملة نحو 50% من قيمتها مقابل الدولار في سلسلة من عمليات الخفض الحاد لقيمتها منذ مارس/ أذار 2022، ولا يزال يواجه ضغوطا في السوق الموازية.

وتوقع الخبير الاقصادي محمد عبدالرحيم نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4% في السنة المالية الحالية 2023-2024، وهو أقل من توقعات استطلاع "رويترز" التي قدرت نمو الاقتصاد المصري عند 4.2% العام المالي الجاري انخفاضا من توقعات سابقة عند 4.5%.

وقال إن متوسط النمو الاقتصادي للسنة المالية في آخر 10 سنوات هو 4.4%، ما يعني أن توقعات النمو تتماشي مع المتوسط التاريخي، وكان من الممكن أن تكون التوقعات أكبر لو لا التضخم وضعف الاقتصاد العالمي.

سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء تجمدت تقريبا عمليات بيع الدولار في مصر بسبب هدوء الإقبال.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

استقر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم عند 38 جنيها، وفقا لمتعاملين.