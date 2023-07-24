سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الثلاثاء، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الثلاثاء 25/7/2023م، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأحد25/7/2023م

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراجع سعر الدولار أمس الإثنين 24 يوليو/تموز 2023 في لبنان مقابل الليرة بالسوق السوداء، بالتزامن مع زيادة المخاوف بشأن انهيارات جديدة للعملة المحلية.

وتزايدت المخاوف مع اقتراب نهاية الشهر دون حسم مصير حاكمية مصرف لبنان، وما هى السياسات التى سيتم اتباعها الفترة المقبلة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة الحاكم الحالى لمصرف لبنان المركزي؟

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

وكشف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنه غير مطمئن لما يحصل في لبنان على المستوى النقدي والاقتصادي، وكذلك من عدم تسريع وتيرة الإصلاحات المطلوبة قبل إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي. أما على مستوى مصرف لبنان ومرحلة ما بعد ولاية حاكمه رياض سلامة، فالتخوُّف هو السائد.

وأكّد الشامي، أنه يتوقع فقدان مصرف لبنان لاحتياطاته بالعملات الأجنبية في وقت ليس بالبعيد. وعلى مستوى عام، فإن “الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية قد تشتد وتتفاقم مخاطرها، إذا لم نسارع لاتخاذ القرارات الحاسمة للمعالجة على كل الأصعدة، حتى لا تنحدر الأمور أكثر، في ظل تعقيدات الوضع السياسي القائم مع استمرار الشغور الرئاسي، وحكومة تصريف أعمال وبطء التشريع في مجلس النواب

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

وتطرَّق الشامي إلى موازنة العام 2023، وأشار إلى أن “الموازنة لم تناقش بعد في مجلس الوزراء، ولكن الاتجاه نحو تطبيق سعر صيرفة على الرسوم الجمركية، وهناك رغبة عند نواب حاكم المصرف المركزي بإلغاء “صيرفة” واستبدالها بمنصة إلكترونية واعتماد سعر صرف موحد".

سعر الدولار على منصة صيرفة

واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 85.500 ألف ليرة وسط تعاملات قوية بقيمة 115 مليون دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم إلى 92.300 ألف ليرة للشراء و92.500 ألف ليرة للبيع مقابل 92.500 ألف ليرة للشراء و92.700 ألف ليرة للبيع أمس.

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.