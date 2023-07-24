سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد انخفض سعر الدولار في سوريا أمس الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، بشكل طفيف، لتظهر الليرة السورية متماسكة للمرة الأولى منذ أيام.

سعر الدولار في سوريا اليوم

وتماسكت الليرة السورية بعد أن هوت ما يقرب من 3 آلاف ليرة خلال 4 أيام متتالية، وذلك بعد قرار البنك المركزي السوري رفع سعر الأخضر في نشرة الحوالات والصرافة إلى 9900 ليرة مقابل الدولار.

ويعقد مجلس الشعب السوري جلسة استثنائية اليوم الإثنين، لمناقشة الواقع الاقتصادي المتدهور وانهيار سعر صرف الليرة.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وعلى الفور انتشرت التحليلات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كتبتها صفحات إعلامية وخبراء اقتصاد وتجار، عبروا فيها عن توقعاتهم لما سيتم مناقشته في هذه الجلسة، وخلص أغلبهم إلى أنه ربما يتم سحب الثقة من الحكومة بسبب انهيار الوضع الاقتصادي.

وأشار موقع "سيرياستيبس" على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن "إقالة الحكومة هو أول ما خطر للناس عندما سمعوا خبر الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب.. لكن المؤكد أن الجلسة هي لمناقشة ملحق موازنة مع تعديل صرف الموازنة".

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

ونقل موقع "أثر برس" عن النائب في البرلمان محمد خير العكام، قوله، إن ما سيجري في الجلسة الاستثنائية هو استجواب للحكومة لمعرفة ما الذي حصل حتى ساءت الأمور المعيشية لهذه الدرجة، حيث سيتم توجيه الأسئلة وبناء على الأجوبة سيستخدم المجلس كامل الصلاحيات الدستورية، بدءا من اتباع كافة وسائل الرقابة وصولا إلى سحب الثقة التي أتاحها الدستور السوري.

وتزايدت المطالب بعدد من الإجراءات التى من شأنها وقف انهيار الليرة السورية أمام الدولار، بينها وقف ملاحقة المتعاملين بالدولار في السوق السوداء، وقال جورج خزام الخبير الاقتصادي يجب على الدولة وقف ملاحقة المتعامل بالدولار لوقف انهيار الليرة السورية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين رفع المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا قبل أيام إلى 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وانخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 12150 ليرة للشراء و12350 ليرة للبيع مقابل 12300 ليرة للشراء و12500 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 1.215مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 13512 ليرة للشراء و13740 ليرة للبيع مقابل 13679 ليرة للشراء و13907 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 449 ليرة للشراء و458 ليرة للبيع.