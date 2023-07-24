"مهجة القدس": الأسير المجاهد أحمد ساطي أبو الرب يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، اليوم الإثنين24/7/2023م، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد أحمد ساطي صادق أبو الرب (29 عامًا) من بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 24 شهرًا.



وأوضحـت مهـجـة الـقـدس في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 29/07/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه ضده أي اتهام.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر أحمد أبو الرب ولد بتاريخ 02/01/1994م، وهو خاطب، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية نشاطاته وعضويته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.





