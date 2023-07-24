بالفيديو نفذها "إسرائيلي": إصابة 3 "إسرائيليين" في عملية دهس وسط "تل أبيب"

أصيب مساء اليوم، 3 "إسرائيليين" بجروح، في عملية دهس نفذتها سيارة "إسرائيلية" لمتظاهرين "إسرائيليين" وسط "تل أبيب".

وبحسب شرطة الاحتلال، فإن 3 "إسرائيليين" أصيبوا بجروح طفيفة إثر دهس سيارة لمتظاهرين وسط "إسرائيل".

ويتظاهر مئات الالاف من "إسرائيليين" في هذه الأثناء في مدن دولة الاحتلال الكبرى احتجاجا على مصادقة الكنيست "الإسرائيلي"، مساء اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء اختبار المعقولية الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

وبالتزامن مع ذلك، نشرت وسائل إعلام "الإسرائيلية"، مقطع فيديو يوثق عملية الدهس للمتظاهرين "الإسرائيليين":