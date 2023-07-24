إحراق نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في الدنمارك وردود فعل عربية تتوالى

أحرقت مجموعة صغيرة من الأشخاص في الدنمارك، اليوم الاثنين، نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن.

وقامت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم "الوطنيون الدنماركيون"، وهي مجموعة يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي، بثتها مباشرة على "فيسبوك".

وأدانت الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارتها في الدنمارك.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها "تُدينُ، وبعبارات مكرَّرة ومشدَّدة، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة العراق في الدنمارك"، وطالبت سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي بـ"إعادة النظر سريعاً بما يسمى حرية التعبير وحق التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعي واضح لمنع هذه الإساءات أمام مباني سفارات العراق على أراضيها".

كما أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان آخر، أن "الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقيّة منذ يومين"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان المئات من العراقيين خرجوا، فجر السبت، باحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد على حرق المصحف في الدنمارك. وحاول المحتجون الوصول إلى مبنى السفارة الدنماركية داخل المنطقة الخضراء، إلا أن عناصر الأمن منعوهم بالقوة وأبعدوهم عنها، فيما تعرضت شركة دنماركية في مدينة البصرة لاستهداف مسلّح هو الأول من نوعه في العراق.