ألمانيا تؤكد على أهمية استقلال القضاء في "إسرائيل"

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين24/7/2023م، لنظيرها "الإسرائيلي إيلي كوهين" على أهمية استقلال القضاء.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساس خلال مؤتمر صحفي: "نحن مقتنعون بأن المؤسسات القوية والقضاء المستقل والقواعد الواضحة لجهة الفصل بين السلطات أمر مهم لأية ديموقراطية، وهذا ينطبق أيضاً بطبيعة الحال على إسرائيل".

وأضافت أن الوزيرة "ذكرت بوضوح" نظيرها الإسرائيلي بموقف برلين خلال اتصال هاتفي في عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن ألمانيا تتابع عن كثب "المناقشات الجارية حاليا في الكنيست".

وصادق كنيست الاحتلال، مساء اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء "اختبار المعقولية" الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

ووفقاً لقناة الكنيست، أيّد القانون 64 نائبًا، دون اعتراض، وذلك بعد أن أخلى نواب المعارضة قاعة الكنيست خلال التصويت احتجاجاً على المقترح.

و"اختبار المعقولية" قانون يتيح لمحكمة الاحتلال مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.