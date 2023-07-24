جماعات المستوطنين تدعو لمسيرة "أعلام ليلية" بالمسجد الاقصى الاربعاء المقبل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:01 م
24 يوليو 2023
مسيرة الاعلام.PNG
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أعلنت مجموعة كبيرة من المنظمات والجماعات الصهيونية المتطرفة من ضمنها منظمات جماعات الهيكل عن تنظيم مسيرة جماهيرية كبيرة عنوانها (حول أسوار عاصمتنا الأبدية والموحدة ذات السيادة).

وستنطلق المسيرة في "ليلة خراب الهيكل" يوم ٢٦/٧/٢٠٢٣ بتمام الساعة 9:45 مساءاً.

ووفقا للمصادر، سيكون مسار المسيرة حول أبواب مدينة القدس (البلدة القديمة) باب الجديد، باب العمود ، باب الساهرة ، باب الأسباط ، باب المغاربة ، و تنتهي في ساحة حائط البراق.

وسيشارك في مسيرة الاعلام العديد من السياسيين من وزراء وأعضاء كنيست بصحبة الأعلام الصهيونية وستتوقف المسيرة عند باب العمود لفترة من الزمن.

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