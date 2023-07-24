كيف ردت إدارة باريس على عرض الهلال المغريّ لشراء "مبابي"؟

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، آخر تطورات ملف رحيل الفرنسي كيليان مبابي، عن صفوف باريس سان جيرمان.



وقرر باريس، عرض مبابي للبيع هذا الصيف، بعد رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



ورغم اهتمام ريال مدريد القوي بالتعاقد مع مبابي، إلا أن الهلال السعودي هو الوحيد الذي قدم عرضًا لشراء اللاعب.



وشمل عرض الهلال، حصول باريس سان جيرمان على 300 مليون يورو.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد وافق سان جيرمان على عرض الهلال، وسمح للنادي السعودي بالتفاوض مع اللاعب.



وأوضحت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان سيحصل على ضعف ما طلبه تقريبًا لرحيل مبابي، وهو ما جلعه يرحب بعرض الهلال.



من جانبه، يتمسك مبابي باستكمال عقده في حديقة الأمراء، والرحيل مجانًا في صيف 2024.



أما بالنسبة لريال مدريد، فلم يتحرك حتى اللحظة للتعاقد مع اللاعب، خاصة وأن خططه كانت ضمه مجانًا في صيف 2024.