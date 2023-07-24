ناشط سياسي: الاعتقالات السياسية في الضفة مرفوضة وغير مقبولة

أكد الناشط السياسي، عيسى عمرو، اليوم الاثنين، ان الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة، مرفوضة وغير مقبولة، معتبرًا أنها تجاوزات خطيرة يترتب الوقوف عليها بل ومنعها.

وقال الناشط، عمرو، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "يترتب منع ومعاقبة من يقوم بها، وهي لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني التي يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف أن معظم الاعتقالات تم توثيق فيها إهانة المعتقلين، وعمليات تعذيب في سجون المخابرات، وهي خارج إطار القانون الفلسطيني الأساسي.

وتابع عمرو: "للأسف الشديد كل ما يتم تقارب ومفاوضات ونقاشات فلسطينية داخلية لإنهاء الانقسام وبرنامج وحدوي، تخرج علينا الأجهزة الأمنية باعتقالات سياسية لبعض القيادية والطلاب، وهذا دليل انو القيادة سياسية في السلطة منفصلة عن القيادة الأمنية"

وشدّد الناشط، على أنه يترتب على السلطة، أن تراجع نفسها في دور أجهزتها الأمنية.

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