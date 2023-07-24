إعلام عبري: شرطة الاحتلال تجد صعوبة في تفرقة المتظاهرين

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية تجد صعوبة في إخلاء المتظاهرين في شارع بيغن بالقدس المحتلة، احتجاجًا على ما اسموه بـ"الانقلاب القضائي".

وذكر الاعلام العبرية، أن سيارات الشركة استخدمت خراطيم المياه ضد المتظاهرين.

وأشار إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدلي بيان في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، كما سيدلي المعارض بيني غانتس بيان هذا المساء الساعة 20:10.

وصادق الكنيست "الإسرائيلي"، مساء اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء اختبار المعقولية الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

و"اختبار المعقولية" قانون يتيح لمحكمة الاحتلال "الإسرائيلية" مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

الجدير بالذكر، أن قانون "اختبار المعقولية" ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ووفق الإعلام العبري، فإن إلغاء هذا القانون يعني تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.