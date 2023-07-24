اسرائيل في دوامة لا خروج منها على المدى القريب

بقلم: حسن لافي

اليوم أثبت نتنياهو بما لا يترك أي شك. أنه لا يستطيع أن يقود الائتلاف بل هناك شخصيات ليست فقط داخل احزاب الائتلاف بل داخل حزب الليكود نفسه لا يمكن لنتنياهو التأثير عليها. وبالتالي نتنياهو ليس من يقود مقود الحكومة كما قال سابقا للادارة الأمريكية والاوروبيين.

اعتقد ان الامريكان ايضا باتوا على قناعة أن التيار اليميني الجديد بقيادة الصهيونية الدينية لن يكونوا منصاعين للامريكان، الأمر الذي يطرح تساؤل عن موقف اسرائيل في كثير من القضايا التي يوجد خلافا بينها وبين اسرائيل منها الملف النووي الإيراني ، ولذلك اعادة تقييم العلاقة مع اسرائيل كما طرح توماس فريدمان مطلب امريكي بات ملحا.

أما السيناريو الأسوأ ان تسقط المحكمة العليا تشريع الغاء المعقولية الذي تم اقراره اليوم، وتدخل اسرائيل في أزمة دستورية أكثر عمقا ، خاصة ان المتظاهرين سيزيدون من قوتهم في الشارع للتأثير على قرار المحكمة العليا.

في ظل أزمة دستورية وخلاف بين الحكومة وبين المحكمة العليا ، بالتأكيد الجيش والأمن سيكون أمام اختبار صعب ، هل سيقف مع القانون والمحكمة العليا، أم سيقف مع الحكومة المنتخبة بانتخابات الكنيست؟

أي خيار سيكون له تداعيات كبيرة على وحدة الجيش الاسرائيلي وقدرته على ابعاده عن الخلافات السياسية.

بالخلاصة اسرائيل دخلت الدوامة ولا اعتقد انها قادرة على الخروج منها في المدى القريب.