سعر الدولار يرتفع مجددًا أمام الشيكل اليوم الاثنين 24-7-2023

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي اليوم الاثنين 24-7-2023، بعدما سجل هبوطًا ظهر اليوم.

مع دخول الساعة الرابعة والنصف عصرًا، سجل الدولار أمام الشكيل، بنحو 3.68، بينما سجل صباح اليوم 3.63.

جاء هذا الارتفاع، بعد مصادقة الكنيست، مساء اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء اختبار المعقولية الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

أسعار العملات امام الشيكل اليوم الاثنين 24-7-2023

سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل اليوم 5.18

سعر اليورو مقابل الشيكل اليوم 4.07

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الشيكل اليوم 1.00

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل اليوم 0.12