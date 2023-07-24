محدث- تردد قناة ام تي في mtv اللبنانية الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ام تي في mtv اللبنانية الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات ، ويمكن لكم الان التعرف على تردد هذه القناة الرائدة على مستوى الوطن العربي كافة حيث رصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث على جوجل الشهير من أجل الوصول إلى إشارة هذا القناة وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة ونطلب من حضراتكم الان بعد هذه المقدمة في الاستمرار في متابعة ما يلي .

تردد قناة ام تي في mtv اللبنانية 2023 على نايل سات

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم على الفور تردد قناة ام تي في mtv اللبنانية الجديد على هذه القمر الصناعي وهو التالي.

التردد 12360

الاستقطاب (v)

معامل التصحيح 5/6

معدل الترميز 27500

كما والآن نواصل معكم تقديم جميع المعلومات حول تردد قناة ام تي في mtv الجديد .

تردد قناة ام تي في على العرب سات 2023

التردد: 12092 \ 11976

الاستقطاب: (v)

معدل الترميز:27500

معامل التصحيح: 5\6 , 3\4

تردد قناة ام تي في mtv هوت بيرد 2023

التردد: 11258

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

برامج قناة mtv اللبنانية 2023

أولا: برنامج صار الوقت.

ثانيا: برنامج عاطل عن الحرية.

ثالثا: برنامج امرأه.

رابعا: برنامج نيران صديقة.

خامسا: برنامج 50 الف.

سادسا: برنامج هيدا حكي.

سابعا: برنامج مافي متلو.

ثامنا: برنامج بموضوعية.

تاسعا: برنامج لما يحكوا الصغار.

عاشرا: برنامج المكتب الثاني.

الحادية عشرة: برنامج مع المشاهير.

الثانية عشرة: برنامج علم وخبر.

الثالثة عشرة: برنامج بيروت اليوم.

الرابعة عشرة: برنامج غولدن بول.

الخامسة عشرة : برنامج تحقيق.

برنامج بيت الكل.

مسلسلات MTV 2023

نشرة الصباح 08:00. TRAILER.

نشرة الظهيرة 14:00. TRAILER.

متل القمر 18:15. TRAILER.

التفاح الحرام 19:15. TRAILER.

النشرة المسائية 19:52. TRAILER.

بيروت اليوم 15:15. TRAILER.

أصحاب تلاتي 16:15. TRAILER.

حكايتنا 17:15. TRAILER.

تعريف قناة ام تي في mtv :

تأسست قناة ام تي في mtv عام 1991، فيما يقع مقرها في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي من أشهر القنوات اللبنانية، وكانت الحكومة اللبنانية قد أغلقت القناة نحو سبع سنوات، بدعاء انها تجاوزت القانون اللبناني، واعادت القناة بثها من جديد عام 2009.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تحديث تردد قناة ام تي في mtv اللبنانية الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .