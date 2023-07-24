تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف "إكس"

أطلقت منصة "تويتر" شعارها الجديد الاثنين مستبدلة الطائر الأزرق بحرف "إكس" في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية.

شعار تويتر على أجهزة إلكترونية في واشنطن في 26 نيسان/ابريل 2022

شعار تويتر على أجهزة إلكترونية في واشنطن في 26 نيسان/ابريل 2022 © أوليفييه دولييري / ا ف ب/ارشيف

ويظهر موقع شبكة التواصل الاجتماعي الآن شعار الشركة الجديد وهو حرف "إكس" أبيض على خلفية سوداء.

وكان رجل الأعمال ومالك المنصة إيلون ماسك أعلن اعتزامه تغيير شعار تويتر.

وغرّد عبر حسابه مساء الأحد "قريبا سنقول وداعا لماركة تويتر ولكل الطيور بشكل تدريجي"، قبل أن يضيف تغريدة أشار فيها إلى أن الشعار الجديد قد يكون حرف "اكس" ("X").

وبعد استحواذه على تويتر العام الفائت لقاء 44 مليار دولار، غيّر ماسك في نيسان/ابريل 2023 اسم الشركة إلى "اكس كورب"، فيما يتطرق بصورة مستمرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع النشاطات التي توفرها تويتر، مع إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار منصة "وي تشات" في الصين.