انخفاض سعر الدولار.. سعر العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 24-7-2023

سجل سعر الدولار الأمريكي والعملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين 24-7-2023، تراجعًا ملحوظًا.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن بورصة تل أبيب سجلت انخفاضًا على قيمة الشيكل مقابل الدولار، مشيرة إلى أنه وصلت 3.63.

جاء هذا الانخفاض، بعد مصادقة الكنيست، مساء اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء اختبار المعقولية الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

أسعار العملات امام الشيكل اليوم الاثنين 24-7-2023

سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل اليوم 5.17

سعر اليورو مقابل الشيكل اليوم 4.07

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الشيكل اليوم 1.00

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل اليوم 0.12