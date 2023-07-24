الهلال السعودى يقدم عرضا مغريًا لضم مبابي... !!

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض مغرٍ لخطف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وحسم موقفه من الانتقال للدوري السعودي بداية من الموسم الجديد.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس والمتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين فى أوروبا، عبر توتير، أن الهلال يقدم عرضاً قياسياً بـ300 مليون يورو للتوقيع مع كيليان مبابي.

وأضاف "حتى اللحظة النادي السعودي لم يتحدث مع المقربين من اللاعب، ولا يزال باريس مقتنع أن مبابي وافق على الشروط الشخصية مع ريال مدريد وبعقد جاهز".

وانضم الهلال لسباق التعاقد مع مبابي، هذا الصيف، بعد قرار سان جيرمان بعرضه للبيع، في ظل رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي في الموسم المقبل ، حيث قدم الهلال لمبابي عرضًا قيمته 300 مليون يورو، وراتب قدره 400 مليون يورو لمدة موسم واحد فقط.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي غير مهتم بالانتقال للعب في الدوري السعودي، أو حتى الإنجليزي، لأن حلمه دائمًا هو اللعب بقميص ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن مبابي متمسك بالبقاء فى باريس حتى نهاية عقده، بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم الرحيل مجانًا، وفى حال إجباره على مغادرة حديقة الأمراء هذا الصيف فسيكون صوب ريال مدريد فقط لا غير.

وكان باريس سان جيرمان استبعد كيليان مبابي من رحلة الفريق الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد من أجل الضغط عليه لقبول خيار من اثتين إما الرحيل أو تجديد عقده.

كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا جديدا لنادي باريس سان جيرمان للحصول على خدمات الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرض بقيمة 180 مليون يورو للنجم الفرنسي للحصول على خدماته خلال الموسم القادم.

وأوضح التقرير أن نادي ريال مدريد لن يقدم العرض إلا عندما يتوصل مبابي وباريس سان جيرمان إلى اتفاق مشترك للانفصال هذا الصيف.