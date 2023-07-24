النصف الأول من العام: أكثر من 19 ألف انتهاكاً للاحتلال في الضفة

شهد النصف الأول من عام 2023 تصاعداً لمسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، في تأكيد واضح على إجرام الاحتلال الإسرائيلي وبشاعته وسياسته العدوانية تجاه الفلسطينيين.

ووثق مركز معلومات فلسطين – معطى – (19017) انتهاكاً، شملت جميع أنواع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، من قتل وإبعاد واعتقال وهدم للمنازل إضافة لتجريف للأراضي ومصادرة الممتلكات، واعتداءات طالت قطاع التعليم والقطاع الصحي، في تجاوز لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقتلت قوات الاحتلال والمستوطنين خلال النصف الأول من عام 2023، (186) مواطناً، بينهم (37) طفلاً وطفلة، و(11) امرأة، و(7) مسنين، في رقم يتجاوز مجموع الشهداء لعام 2022 بأكمله، ويعادل تقريباً ضعف الشهداء الذي ارتقوا في عام 2021 بأكمله، فيما بلغ عدد الجرحى (3806) جريحا.

وسجلت محافظة جنين العدد الأكبر من الشهداء خلال النصف الأول من عام 2023، بواقع (51) شهيداً،ـ أعقبها محافظة نابلس بواقع (44) شهيداً.

وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال (3058) معتقلا، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، فيما بلغت اعتداءات المستوطنين (1013) اعتداءً، وعدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (1388) اعتداءً.

كما شهدت القدس خلال النصف الأول من عام 2023 تزايداً لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين للحرم القدسي الشريف، حيث ارتفعت حدة ووتيرة الاقتحامات خلال الفترة المرصودة ليصل مجموع المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك إلى 27 ألفا و120 مستوطنا متطرفا.

وجرى رصد (157) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، أما عدد المبعدين عن القدس والمسجد الأقصى فقد بلغ (49) مبعداً، كما وصل عدد المعتقلين في القدس إلى (726) معتقلا، فيما بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (147) منزلا، إضافة إلى مئات المنازل المهددة بالهدم.

وتعتبر محافظات نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (5342، 2406، 2242) انتهاكاً على التوالي.