بالفيديو لحظة تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم عسكر شرق نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:49 م
24 يوليو 2023
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لحظة تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم عسكر شرق نابلس

 

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