راصد جوي يوضح موعد انحسار موجة الحر..!

كشف الراصد الجوي ليث العلامي اليوم الاثنين 23/7/2023، موعد بدء انحسار الموجة الحارة التي تضرب الأراضي الفلسطينية وألهبت سكانها.

وقال الراصد العلامي:"بدء انحسار الموجة الحارة والقبة الحرارية الأسبوع المقبل، حيث سيتواصل ارتفاع دراجات الحرارة حتى الجمعة المقبل قبل انحسار الموجة. بدء انحسار الموجة الحارة والقبة الحرارية الأسبوع المقبل."

ويوم غدٍ الثلاثاء 25/07/2023: يتواصل الطقس حاراً جداً خلال ساعات النهار وحاراً نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق المنخفضة، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 6 درجات مئوية.

الأربعاء 26/07/2023: تستمر موجة الحر، ويكون الطقس حاراً جداً خلال ساعات النهار وحاراً نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق المنخفضة، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 6 درجات مئوية.

الخميس 27/07/2023: ترزح المنطقة تحت تأثير الكتلة الهوائية الموسمية، ويبقى الطقس على حاله، شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ويميل للحرارة خلال ساعات المساء والليل، وتبقى معدلات اليوم أعلى من المعتاد بــ 6-7 درجات مئوية.

الجمعة 28/07/2023: الموجة الحارة في نهايتها، وستبقى الحرارة في هذا اليوم فوق معدلاتها العامة بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، وحاراً نسبياً خلال ساعات المساء والليل.