موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الجديدة 2023 غزة والضفة، خرجت تسريبات صحفية من بعض المواقع الإخبارية، وصحفيون أيضاً تفيد بأن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قد يكون قبل نهاية الشهري الجاري، لكن الاسر المتعففة لم تعد تصدق ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي او المواقع الإخبارية، لاسيما وأنهم وقعوا في أفخاخ العشرات من التصريحات الصحفية التي صدرت من مسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية على مدار الأشهر السابقة، والتي لم تكن سوى فقاعات هوائية فقط.

أخبار الشؤون الاجتماعية في غزة

أخبار الشؤون الاجتماعية في غزة، لا أحد في قطاع غزة من الأسر المدرجة على كشوفات الشؤون الاجتماعية" برنامج الدفعات النقدية"، يعرف موعد صرف مستحقات الشؤون، إذ إن الوزارة لم تُعلن عن أي معلومات تفيد قرب صرف تلك الدفعات للأسر الأكثر تضرراً وفقراً، لكنهم يأملون أن تسرع وزارة المالية في صرف المستحقات المالية، ويتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات وتطورات ملف صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة شهر يوليو 2023، وسيوافيكم بأي معلومات عن ذلك.

أخر اخبار الشؤون الاجتماعية رام الله وغزة

أخر اخبار الشؤون الاجتماعية رام الله وغزة، لم تصدر تصريحات حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، منذ أن نشرت معلومات قبل نحو 10 أيام تفيد بأن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني قال إن الصرف سيكون يوم الخميس الماضي، إلا إن الوزير نفى تلك التصريحات ودعا الجميع لتوخي الحذر ونشر المعلومات من مصدرها الرسمي، وهو ما بعث القلق في قلوب ونفوس المواطنين المستفيدين من برنامج الدفعات النقدية.

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة، ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية نحو 116 ألف أسرة، يمكن أن تزيد أو تنقص وفق بحث وزارة التنمية الاجتماعية عن تلك الحالات، وتستفيد الأسر مبالغ مالية تبدأ من 750 شيكلاً وتصل إلى 1800 شيكل وفق الحالة الاجتماعية للأسرة التي تنطبق عليها الشروط، لكن منذ 3 سنوات لا تلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بالدفعات الأربعة، إذ تصرف لهم مرة واحدة أو مرتين على أكثر تقدير وهو ما يؤزم وضعهم الاقتصادي والمعيشي، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الجديدة 2023 غزة والضفة.