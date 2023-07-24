يومان يفصلنا عن "مسيرة الأعلام".. دعوات للحشد لإفشالها والتصدي لاقتحامات المستوطنين

يومان تفصلنا فقط أمام مسيرة الأعلام التي دعت لها"منظمات الهيكل" المزعوم وعدد من منظمات اليمين الاستيطانية، المقرر ان تنطلق في تمام الساعة 9:45 ليلا من يوم الأربعاء المقبل، وستمر في البلدة القديمة ، وسط دعوات مقدسية للتصدي لإقتحامات المستوطنين .

وتستهدف المسيرة التهويدية أبواب المسجد الأقصى، الجديد والزاهرة والعمود والأسباط، لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق.

وتتصاعد الدعوات للرباط في المسجد الأقصى يوم الخميس المقبل، لصد اقتحامات جماعات المستوطنين فيما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل".

واقتحم مستوطنون صباح اليوم الإثنين 24/7/2023، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما دعت "منظمات الهيكل" المزعوم إلى تنظيم "مسيرة أعلام" استفزازية في القدس القديمة بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب "الهيكل" المزعوم.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

و تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.وتستهدف المسيرة التهويدية أبواب المسجد الأقصى، الجديد والزاهرة والعمود والأسباط، لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.