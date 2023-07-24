الجهاد تشيد ببسالة أبطال سرايا القدس بالضفة وتؤكد أن جذوة المقاومة لن تطفئها "الملاحقة"

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 24/7/2023، بتصدي أبطال سرايا القدس وكتائبها والمقاومة الباسلة لاقتحامات جيش العدو في مناطق بالضفة المحتلة.

ووجه الناطـق باسـم حركـة الجهـاد الإسلامي أ. طــارق سلمــي، التحية للمجاهدين والمقاومين البواسل الذين تمترسوا في مواقعهم بكل عزم وثبات ، وواجهوا اقتحامات جيش العدو في شمال الضفة وجنوبها ، وخاصة في مخيم عسكر ومخيم نور شمس بالضفة المحتلة.

وأكد أن مجاهدينا الأبطال في كتيبة طولكرم وكتيبة نابلس التابعتين لسرايا القدس أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني ، وأن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة و لن تطفئها كل محاولات ومخططات الملاحقة والقمع والترهيب .

كما أشاد بوحدة صف المقاومة مؤكداً أن هذه الوحدة هي النبراس والنموذج الملهم لكل أبناء شعبنا الذي يرى في المقاومة أملاً ونصراً ونوراً يبدد الظلام وسبيلاً للدفاع عن القدس وتحرير المسجد الأقصى بإذن الله.