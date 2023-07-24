فيديو لحظة وفاة بطل كمال الاجسام جاستن فيكي قبل الحذف بجودة عالية، انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعشرات المواقع الإخبارية العربية والأجنبية يفيد بوفاة لاعب كمال الأجسام الشهير جستن فيكي بعد أن وقعت على رقبته أثقال بوزن 250 كيلو جراماً أثناء التدريب، إذ لقي مصرعه على الفور كون الأثقال سقطت على منطقة قاتلة من رقبته وهو ما أدى إلى وفاته على الفور، وهذا الأمر دفع الآلاف للبحث عن فيديو وفاة بطل كما الأجسام جاستن فيكي قبل الحذف.

شاهد لحظة وفاة جاستن فيكي بطل كمال الأجسام

شاهد لحظة وفاة جاستن فيكي بطل كمال الأجسام، توفي لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي justin vicky بعد أن وقع على رقبته حملا ثقيلا داخل إحدى الصالات الرياضية إذ لم يتحمل ثقله الأمر الذي أودى بحياته على الفور عن عمر ناهز 33 عامًا، إذ وثقت الكاميرات هذه اللحظة الصادمة بأكملها خلال الساعات الماضية، ما تسبب في حالة من الحزن سيطرت على أصدقائه، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لحظة وفاة بطل كمال الأجسام جاستن فيكي مباشرة قبل الحذف.

This was brutal.



No safety rack.

Not enough spotters.

400 pounds.



Neck broke.

Internal decapitation.



RIP #justynvicky



pic.twitter.com/YkKSxtQ6sU — Mahesh Nair (@MaheshNairNY) July 22, 2023

لحظة وفاة بطل كما الاجسام جاستن فيكي مباشرة

لحظة وفاة بطل كما الاجسام جاستن فيكي مباشرة، وفي التفاصيل التي يبحث عنها جمهوره ومحبوه، إذ شهدت صالة باراديس بالي الرياضية حادثا مأساويا بسقوط 210 كيلو جرامات على رقبة لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي، الذي يبلغ من العمر 33 سنة، مما أسفر عن مصرعه بعد فشل كل محاولات إنقاذه، وسط في حالة من الحزن سيطرت على أصدقائه وكل المهتمين بعالم كمال الأجسام.

سبب وفاة بطل كمال الأجسام جاستن فيكي فيديو

سبب وفاة بطل كمال الأجسام جاستن فيكي فيديو، وأظهر مقطع الفيديو الثواني الأخيرة التي سبقت وفاة بطل كمال الأجسام جاستن فيكي، عندما كان يحاول اللاعب الثلاثيني الراحل رفع الأثقال داخل صالة الألعاب الرياضية أثناء محاولته مد ساقيه بينما يثقل القضيب الثقيل على كتفيه قبل أن تسقط الأوزان على الفقرات العنقية، وبينما كان لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي يحاول الوقوف منتصبًا، كان المراقب الوحيد يقف خلفه عاجزًا تمامًا حينما سقط اللاعب على الأرض بعد ثوانِ من رفع الأوزان، وانهار الوزن المكدس داخل الحديد على مؤخرة رقبته، ما دفع رأسه إلى الأمام بزاوية مروعة، فيديو وفاة بطل كمال الاجسام جاستن فيكي قبل الحذف بجودة عالية.