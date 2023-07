فيديو لحظة وفاة بطل كمال الاجسام جاستن فيكي قبل الحذف بجودة عالية، انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعشرات المواقع الإخبارية العربية والأجنبية يفيد بوفاة لاعب كمال الأجسام الشهير جستن فيكي بعد أن وقعت على رقبته أثقال بوزن 250 كيلو جراماً أثناء التدريب، إذ لقي مصرعه على الفور كون الأثقال سقطت على منطقة قاتلة من رقبته وهو ما أدى إلى وفاته على الفور، وهذا الأمر دفع الآلاف للبحث عن فيديو وفاة بطل كما الأجسام جاستن فيكي قبل الحذف.

شاهد لحظة وفاة جاستن فيكي بطل كمال الأجسام، توفي لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي justin vicky بعد أن وقع على رقبته حملا ثقيلا داخل إحدى الصالات الرياضية إذ لم يتحمل ثقله الأمر الذي أودى بحياته على الفور عن عمر ناهز 33 عامًا، إذ وثقت الكاميرات هذه اللحظة الصادمة بأكملها خلال الساعات الماضية، ما تسبب في حالة من الحزن سيطرت على أصدقائه، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لحظة وفاة بطل كمال الأجسام جاستن فيكي مباشرة قبل الحذف.

This was brutal.



No safety rack.

Not enough spotters.

400 pounds.



Neck broke.

Internal decapitation.



RIP #justynvicky



