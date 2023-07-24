سرايا القدس _كتيبة نابلس تؤكد تحقيقها إصابات مباشرة بصفوف قوات الاحتلال في مخيم عسكر

أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، ان قواتها تصدت لقوات صهيونية خاصة تسللت الى مخيم عسكر صباح اليوم الاثنين 24-7-2023م.

وأوضحت ان كتيبة نابلس - مجموعات عسكر، تمكنت من اكتشاف أمر قوة خاصة تسللت الى المخيم وقامت بمحاصرة منزل أحد المجاهدين، حيث استهدفت القوة بصليات كثيفة من الرصاص وحققوا إصابات مباشرة.

وبينت انه تم استهداف قوات الاحتلال التي تحصنت في محيط المنزل المحاصر وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

وجددت سرايا القدس - كتيبة نابلس، العهد لأبناء شعبنا ، أننا سنبقى على العهد وأن نكون الدرع الحامي لأهلنا في نابلس مهما كلفنا ذالك من ثمن.



بسم الله الرحمن الرحيم



قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ



بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس



بعون الله وقوته وتوفيقه تعلن سرايا القدس - كتيبة نابلس، عن تصدي مقاتلينا الأبطال في مجموعات عسكر لقوات صهيونية خاصة تسللت الى مخيم عسكر صباح اليوم الاثنين 24-7-2023م.



حيث تمكن مجاهدونا في كتيبة نابلس - مجموعات عسكر، من اكتشاف أمر قوة خاصة تسللت الى المخيم وقامت بمحاصرة منزل أحد المجاهدين.



وتمكن مجاهدونا الأبطال بكل قوة واقتدار من استهداف القوة بصليات كثيفة من الرصاص وحققوا إصابات مباشرة.



كما تمكن مجاهدونا من استهداف تعزيزات الاحتلال التي تحصنت في محيط المنزل المحاصر وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.



إننا في سرايا القدس - كتيبة نابلس، نجدد عهدنا لأبناء شعبنا ، أننا سنبقى على العهد وأن نكون الدرع الحامي لأهلنا في نابلس مهما كلفنا ذالك من ثمن.



سلاحنا مشرع في كل الساحات وجهادنا مستمر



وإنه لجهاد نصر أو استشهاد



سرايا القدس - كتيبة نابلس