خطوات بسيطة: أسرع طريقة لعلاج حروق الشمس

أسرع طريقة لعلاج حروق الشمس وهي حالة تحدث عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس الضارة لفترة طويلة من دون حماية كافية، وتحدث حروق الشمس بشكل أكثر شيوعًا خلال فصل الصيف أو عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية "UV" أقوى، ويمكن أن تكون الحروق الشمسية خفيفة وتسبب بعض الاحمرار والتهيج، ولكنها قد تكون أيضًا شديدة وتسبب التورم والحكة والحبوب وحتى التقشير.

إجراءات يمكن اتباعها للتعامل مع حروق الشمس في الصيف

تبريد الجلد من خلال استخدم منشفة رطبة أو قم بالاستحمام بالماء البارد لتبريد الجلد المحترق.

الراحة وحاول تجنب التعرض للشمس مرة أخرى حتى تتعافى الحروق.

شرب الكثير من الماء للبقاء مرطبًا وتجنب الجفاف.

استخدم كريمًا أو جل أوليفيرا مهدئ لترطيب الجلد المحترق.

تجنب تقشير الجلد لا تقم بتجريف أو تقشير الجلد المتضرر فقد يزيد ذلك من التهيج والالتهاب.

استخدم واقي الشمس بانتظام والذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية.

ابحث عن الأماكن المظللة وابق في الظل خلال ساعات الشمس القوية.

إذا كانت حروق الشمس شديدة أو تسببت في تفاقم الأعراض لا تتردد في مراجعة الطبيب للحصول على المشورة والعناية الطبية.

تجنب التعرض للشمس خلال فترات الذروة وارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية.

علاجات طبيعية لحروق الشمس في الصيف

أخذ حمامات باردة لتقليل الألم.

أما عند الجفاف اتركي كمية صغيرة من الماء على الجلد ثم ضع مرطبًا لحبس الماء في بشرتك وزيادة ترطيبها.

يعتبر الصبار وفول الصويا من المكونات المهمة جداً التي يجب البحث عنها في كريم حروق الشمس التقليدي.

وضع كريم الهيدروكورتيزون الذي يُصرف دون وصفة طبية وهو علاج تقليدي آخر لحروق الشمس في الصيف.

تناول مسكنات الألم التقليدية مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين لتقليل تورم حروق الشمس والاحمرار.

شرب الماء بكثرة لمنع الجفاف.

إذا ظهرت بثور على جلدك فهذا يعتبر حروق شمس من الدرجة الثانية حاول أن لا تفرقع البثور لأنها تساعد بشرتك على التئامها وتحميها من العدوى.

علاج حروق الشمس للوجه في المنزل

استخدم قطعة قماش مبللة بالماء البارد وضعها على الوجه لمدة 15-20 دقيقة لتخفيف الحرارة والاحمرار.

استعمال الزبادي الطبيعي وذلك عن طريق وضع طبقة رقيقة من الزبادي الطبيعي على البشرة المحروقة وتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر لأنه على تهدئة الالتهاب وترطيب الجلد.

وضع قطع شرائح من الخيار ووضعها على البشرة المحروقة لمدة 10-15 دقيقة لأنه الخيار على تهدئة وترطيب البشرة.

تحضير مغلي البابونج وتركه يبرد، ثم وضعه على الوجه باستخدام قطعة قطنية لأنه البابونج له خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة.

وضع ضع زيت اللوز الحلو على الوجه ودلكه بلطف من أجل تهدئة البشرة المحروقة وترطيبها.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام واقي الشمس بانتظام عند الخروج في النهار.

شرب كميات كافية من الماء للبقاء مترطباً ولمساعدة الجلد على التعافي.

ما هو الكريم المناسب لحروق الشمس؟

الكريم المناسب لحروق الشمس هو كريم هيدروكورتيزون بتركيز 1% متاح دون وصفة طبية على المنطقة المصابة 3 مرات في اليوم لمدة ثلاثة أيام، وحاول تبريد المنتج في البرّاد قبل وضعه على المنطقة المصابة بالحروق، قم بعلاج العينين المصابتين بحروق الشمس وضع منشفة نظيفة مبللة بماء بارد من الصنبور.

هل يصلح الفازلين لحروق الشمس؟

لا، يجب تجنب الفازلين لحروق الشمس لأنه الفازلين يعمل على حبس الحرارة داخل الجلد وتمنع شفاءه.

متى يرجع اللون الطبيعي بعد التان؟

يبدأ لون التان بالتلاشي خلال 7-10 أيام تقريباً ثم تبدأ الطبقة الخارجية بالتقشر والتلاشي، لذا فهو لا يستمر، لأنه الاسمرار نتيجة التعرض إلى منتجات الاسمرار التي تكون على شكل رذاذ، حيث تبدأ بالتلاشي خلال يوم واحد وقد تستمر حتى بضعة أيام.

كيف افتح لون بشرتي بعد الشمس؟

غسل الجلد بماء بارد وعمل كمادات باردة إذا استمر الألم.

استعمال كريم هيدروكورتيزون بدون وصفة طبية على المنطقة المصابة بالحروق.

يجب استخدام كريم مرطب لحماية الجلد من الجفاف.

وضع كريم واقي من الشمس بشكل منتظم.

ارتداء الملابس القطنية.

كيف ابيض الوجه بسرعه؟

وضع ماسك الليمون والعسل لتفتيح البشرة

تحضير 1 ملعقة حجم صغير عسل و1 ليمون ناضج.

وضع عصير ليمون ناضج في وعاء.

إضافة ملعقة حجم صغير من العسل ويخلط جيداً.

استخدام فرشاة ووضع القناع على الوجه والرقبة، مدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء العادي.

يوضع هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ما هي الفاكهة التي تبيض الوجه؟

الفاكهة التي تبيض الوجه فاكهة الموز فهي مفيد سواء تناولتيه أو استخدامه قناع على الوجهة، لأنه يحسن لون البشرة ويحد من خلايا الجلد الميتة، وفاكهة الفراولة تعتبر من الفواكه المفيدة فى تفتيح البشرة لأنها غنية بفيتامين سي والذى يساعد فى منح الجلد توهجًا طبيعيًا، وتوحيد لون البشرة.